Дімопулос поділилася мімімішним ФОТО з чоловіком та донечкою
Четвер, 8 липня 2021, 15:16
Колишня співачка Санта Дімопулос, яка з сім'єю відпочиває у Сен-Жан-Кап-Ферра, що на півдні Франції, прихопила з собою няню півторарічної донечки Софії - і дуже правильно зробила. Адже ця няня має хист до фотографії.
Зворушливим кадром Санта поділилася в Instagram.
"Мої найулюбленіші фото - не постановочні. Це той випадок, коли наша улюблена няня хапає телефон та фотографує НАС", - написала Дімопулос.
Як відомо, для чоловіка Санти, Ігоря Кучеренка Софа - четверта дитина. Він не лише був присутній при народженні малої, а й від початку бере участь у всіх процесах, пов'язаних із її вихованням.
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