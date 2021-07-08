Дімопулос поділилася мімімішним ФОТО з чоловіком та донечкою

Колишня співачка Санта Дімопулос, яка з сім'єю відпочиває у Сен-Жан-Кап-Ферра, що на півдні Франції, прихопила з собою няню півторарічної донечки Софії - і дуже правильно зробила. Адже ця няня має хист до фотографії.

Зворушливим кадром Санта поділилася в Instagram.

А хто тут татова доня? Софа - татова доня фото з instagram дімопулос

"Мої найулюбленіші фото - не постановочні. Це той випадок, коли наша улюблена няня хапає телефон та фотографує НАС", - написала Дімопулос.

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Це "місце сили" Дімопулос

Як відомо, для чоловіка Санти, Ігоря Кучеренка Софа - четверта дитина. Він не лише був присутній при народженні малої, а й від початку бере участь у всіх процесах, пов'язаних із її вихованням.

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