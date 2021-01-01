Дімопулос із чоловіком та дітьми показали сімейну ідилію на тлі ялинки
П'ятниця, 1 січня 2021, 17:31
Переможниця тепер уже минулорічних "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася в мережі новорічною фотосесією зі своїм чоловіком Ігорем Кучеренком і дітьми, Даніелем та Софією.
Як і годиться, родина позувала на тлі ялинки.
Нагадаємо, 12-річний Даніель - син Санти від шоумена Андрія Джеджули. В Ігоря від попереднього шлюбу є троє нащадків. Старший син бізнесмена, Тімоті в листопаді станцював із 33-річною мачухою в телешоу.
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