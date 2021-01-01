Дімопулос із чоловіком та дітьми показали сімейну ідилію на тлі ялинки

1 січня 2021, 17:31

Переможниця тепер уже минулорічних "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася в мережі новорічною фотосесією зі своїм чоловіком Ігорем Кучеренком і дітьми, Даніелем та Софією.

Як і годиться, родина позувала на тлі ялинки.

 
Санта з сімейством наробила гарних новорічних фото
фото з instagram дімопулос
 
Софійка - це всі ми, коли намагаємося дивитися у 2021-ий рік із надією та оптимізмом

 
У січні Кучеренко та Дімопулос святкуватимуть 6-ту річницю весілля, яке стало величезним сюрпризом для нареченої
 
 
 
Ігор був присутній при народженні всіх своїх дітей
 
 
 

Нагадаємо, 12-річний Даніель - син Санти від шоумена Андрія Джеджули. В Ігоря від попереднього шлюбу є троє нащадків. Старший син бізнесмена, Тімоті в листопаді станцював із 33-річною мачухою в телешоу.

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