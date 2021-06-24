Михайло Вікторович: Павлік і Репяхова отримали свідоцтво про народження сина

Cин співака Віктора Павліка та його дружини Катерини Репяхової отримав перший офіційний документ.

Свідоцтво про народження Михайла Вікторовича Павліка новоспечена матуся показала в Instagram.

Михайло Вікторович Павлік - четверта дитина 55-річного співака фото з instagram репяхової

Напередодні ж Катя поділилася фото з виписки з приватного пологового.

Весени Павлік та його дружина нарешті відсвяткують весілля

Нагадаємо, молодиця докладно розказала, як відбувалися її пологи.

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