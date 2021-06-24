Михайло Вікторович: Павлік і Репяхова отримали свідоцтво про народження сина
Четвер, 24 червня 2021, 16:58
Cин співака Віктора Павліка та його дружини Катерини Репяхової отримав перший офіційний документ.
Свідоцтво про народження Михайла Вікторовича Павліка новоспечена матуся показала в Instagram.
Напередодні ж Катя поділилася фото з виписки з приватного пологового.
Нагадаємо, молодиця докладно розказала, як відбувалися її пологи.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Сподіваюсь, що вона мене не вижене з дому": Павлік розповів, якою бачить свою старість із четвертою дружиною
Дружина Павліка розказала, скількох дітей хоче йому народити і що відріже собі в 40 років
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії