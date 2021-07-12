Ексдружина DziDzio поніжилася на сонечку в самих стрінгах. ФОТО

Співачка Slavia, чиє справжнє ім'я Ярослава Хома, показала в мережі момент свого релаксу під промінням липневого сонечка. Для рівнішої засмаги та тіснішого злиття з природою ексдружина DziDzio обмежилася самими стрінгами.

"...Люблю місця, де зливаєшся з природою тілом і душею... де немає сторонніх поглядів, де не треба фарбуватися, думати у що одягнутися, де не потрібно рівно тримати спинку, робити сексуальну ходу і демонструвати бренди та інтелект", - написала жінка в Instagram.

Кусай лікті, DziDzio! фото з instagram

"Коли лежу на сонечку, я не читаю книжку, не розмовляю по телефону... Я спостерігаю за природою, вслухаючись в її ультразвуки, і відчуваю себе в моменті... а ще, я пишу вірші до своїх майбутніх пісень...", - поділилася Ярослава.

Нагадаємо, співачка вже готова до зустрічі з новим коханням. Славця розказала, якими рисами має володіти чоловік, якому вона "готова прихилити небо".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Усе одно всі скажуть, що я шльондра": Цибульська розказала, чи причетна до розлучення DZIDZIO

Дружина DZIDZIO про рішення розлучитися: Відчула, що втрачаю себе