Кучерява Гросу похизувалася нігтями "як в американських селеб"
Співачка Аліна Гросу продовжує сміливі експерименти зі своїм образом. Перевтілившись нещодавно в сексі-лиходійку Круеллу, 26-річна зірка показалася в Instagram із кучерями та довжелезними гелевими нігтями.
"Ну то й що, що четвер, кортить сьогодні на атраціони в своєму вогняному настрої", - поділилася Аліна.
Артистка вирішила докладніше розказати про свої кігтики "як в американських селеб".
"Заздалегідь напишу для тих, хто спитає, чому не короткі нігтики. Мені от не пасують вони, та й шелак зазвичай відпадає менш ніж за тиждень, а гелеві тримаються від манікюру до корекції", - пояснила вона.
Нагадаємо, Аліна, чий перший шлюб розпався торік, поки не готова до нового заміжжя. Але в неї вже є бойфренд.
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