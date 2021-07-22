Кучерява Гросу похизувалася нігтями "як в американських селеб"

Співачка Аліна Гросу продовжує сміливі експерименти зі своїм образом. Перевтілившись нещодавно в сексі-лиходійку Круеллу, 26-річна зірка показалася в Instagram із кучерями та довжелезними гелевими нігтями.

"Ну то й що, що четвер, кортить сьогодні на атраціони в своєму вогняному настрої", - поділилася Аліна.

В Аліни вогняний настрій. А у вас? фото з instagram гросу

Артистка вирішила докладніше розказати про свої кігтики "як в американських селеб".

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"Заздалегідь напишу для тих, хто спитає, чому не короткі нігтики. Мені от не пасують вони, та й шелак зазвичай відпадає менш ніж за тиждень, а гелеві тримаються від манікюру до корекції", - пояснила вона.

Гросу любить нігті "як в американських селеб"

Нагадаємо, Аліна, чий перший шлюб розпався торік, поки не готова до нового заміжжя. Але в неї вже є бойфренд.

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