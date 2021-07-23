Павлік розказав про життя з немовлям: Не витримую вночі, одягаю беруші
Багатодітний співак Віктор Павлік розказав, як вони з дружиною Катериною Репяховою вправляються з 1-місячним синочком. Подружжю багато помагає бабуся малюка, теща артиста.
А от колисати малого вночі 55-річний Віктор Франкович не встає.
Про життя з немовлятком співак розказав "РБК - Україна".
"Я не відразу засинаю. Не витримую вночі, одягаю беруші, хоча чую, як дитина плаче. Катя, як тільки відкриває очі, годує сина, вкладає спати... Це я бачу цілодобово", - поділився Павлік.
"Мама Каті, яка живе в Києві, дуже допомагає нам. О 7 ранку вона приходить, бере нагодованого малого і везе гуляти на 2-3 години. За цей час Катя встигає поспати. Складно, але підтримує те, що Катя така не одна. Всі мами народжують, всі виховують і всі люди через все це пройшли", - запевнив він.
Зі слів артиста, ім'я Михасик для малюка вони обрали одразу, адже Катерина все своє свідоме життя мріяла, що саме так зватиметься її син.
"Це не про нас - закордонні імена. Тому що дуже багато наших красивих імен, старих таких. Наприклад, Лука, Корній і подібні. Є багато імен, схожих на зарубіжні, але наших", - зазначив Віктор Франкович.
Нагадаємо, 27-річна Репяхова мріє подарувати коханому ще двох діток, яким теж уже придумала імена.
Фото з Instagram Павліка та Репяхової
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