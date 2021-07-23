Настя Зінченко на Криті посвітила струнким тілом у хвилях

Дружина голови ДМС Максима Соколюка, також відома як "дівчина з Уханя" Настя Зінченко поділилася фото та відео з відпустки на Криті.

Відпочиває кралечка, вочевидь, із чоловіком, але в кадр він поки не потрапляє. Мабуть, зайнятий тим, що знімає свою кохану в купальниках.

Настя Зінченко відпочиває на Криті

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Нагадаємо, до кінця літа Соколюк із Зінченко планують нарешті відсвяткувати своє весілля.

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