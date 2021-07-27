56-річна Ахат в купальнику показала, де рятується від турецької спеки

Скрипалька Ассія Ахат пожалілася на спеку в Туреччині, де вона зараз відпочиває.

Але 56-річна зірка знайшла приємний спосіб пережити 38 градусів тепла – проводити більше часу біля басейну. А заразом і фотографії в купальнику робити.

Ахат показала кілька світлин і викликала захват у своїх підписників в Instagram.

"Схоже, градус став ще вищим", "богиня", "красуня", "дівчинка" і ще багато компліментів можна бачити у коментарях до посту.

Щоби мати таке тіло, Ахат займається в спортзалі навіть на відпочинку

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