56-річна Ахат в купальнику показала, де рятується від турецької спеки
27 липня 2021, 11:57
Скрипалька Ассія Ахат пожалілася на спеку в Туреччині, де вона зараз відпочиває.
Але 56-річна зірка знайшла приємний спосіб пережити 38 градусів тепла – проводити більше часу біля басейну. А заразом і фотографії в купальнику робити.
Ахат показала кілька світлин і викликала захват у своїх підписників в Instagram.
"Схоже, градус став ще вищим", "богиня", "красуня", "дівчинка" і ще багато компліментів можна бачити у коментарях до посту.
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