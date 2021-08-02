Ексдружина DziDzio в купальнику показала, як зміцнює прес та голос. ВІДЕО
2 серпня 2021, 12:32
Колишня дружина співака Михайла Хоми (DziDzio) Ярослава продемонструвала в мережі улюблену частину свого домашнього тренування. Виявляється, співачка Slavia обожнює качати прес.
"Вправи на прес це не тільки пружний животик, це ще й сильний голос. Голос набуває сили звучання, опираючись на діафрагму (прес). Звідси і вислів - спів на діафрагмі. Для потужного звуковидобуття треба качати прес", - пояснила жінка.
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Нагадаємо, як раніше розказала Ярослава, Михайло був проти її співочої кар'єри. Зі слів жінки, артист боявся, що вона кине його, як стане зіркою.
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