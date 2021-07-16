Дружина Гордона показалася на пляжі в смугастому бікіні. ФОТО
П'ятниця, 16 липня 2021, 17:25
Дружина журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман уже повернулася додому з Франції, але знову хоче у відпустку.
Про це вона повідомила у своєму Instagram, показавши фотографії з пляжу.
На них 36-річна мати трьох дітей позує в смугастому бікіні.
"Відпустка, кличу тебе, прийди", - написала Бацман.
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