Ексдружина Богдана відчула себе богинею та показалася в спідньому

Середа, 18 серпня 2021, 10:00

Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан похизувалася стрункою фігуркою  в спідній білизні та зізналася, що почувається в ній справжньою богинею.

Фото колишня дружина Андрія Богдана та чинна дівчина Михайла Заливака запостила в Instagram.

 
Як відчути себе богинею: коротка інструкція від Ганни Богдан
фото з instagram богдан 

Нагадаємо, хоч зараз у це важко повірити, але кілька років тому Аня через заїдання стресу набрала цілих 16 кіло.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Мурашки та хімія: "Холостяк" Заливако розповів, що йому подобається у Богдан


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів