Ексдружина Богдана відчула себе богинею та показалася в спідньому

18 серпня 2021, 10:00

Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан похизувалася стрункою фігуркою в спідній білизні та зізналася, що почувається в ній справжньою богинею.

Фото колишня дружина Андрія Богдана та чинна дівчина Михайла Заливака запостила в Instagram.

 
Як відчути себе богинею: коротка інструкція від Ганни Богдан
фото з instagram богдан

Нагадаємо, хоч зараз у це важко повірити, але кілька років тому Аня через заїдання стресу набрала цілих 16 кіло.


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