Ексдружина Богдана відчула себе богинею та показалася в спідньому
18 серпня 2021, 10:00
Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан похизувалася стрункою фігуркою в спідній білизні та зізналася, що почувається в ній справжньою богинею.
Фото колишня дружина Андрія Богдана та чинна дівчина Михайла Заливака запостила в Instagram.
Нагадаємо, хоч зараз у це важко повірити, але кілька років тому Аня через заїдання стресу набрала цілих 16 кіло.
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