Крук "про*бала літо" та взялася засмагати в сексі-купальнику

Спотсменка і телеведуча Валерія Крук, яка у липні більш-менш оптимістично говорила, що вона "поки що без відпустки", тепер змушена визнати: літо вона проґавила.

Про це вона роказала в Instagram, вживши дещо сильніше дієслово. І показала свої фото в зухвалому купальнику.

Крук хотіла би зараз бути десь на пляжі, але ні фото з instagram крук

"Історія про те, як дехто проїбав літо... Нормальних квитків на найближчі дати нема прост нікуди, навіть у Тиват летіти з двома пересадками... мовчу про Міконос... Напрошується один висновок: в цьому житті час щось терміного міняти!", - побідкалася Лєра.

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Відчуваємо твій біль, Лєро (

Тож зірці доводиться засмагати у Києві.

"Не дарма ж я худла", - зазначила вона.

У такому купальнику в Києві теж непогано, коли не дощить

Нагадаємо, Крук якось показувала, що відбувається з її фігурою, варто їй на деякий час припинити тренування.

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