Крук "про*бала літо" та взялася засмагати в сексі-купальнику
Спотсменка і телеведуча Валерія Крук, яка у липні більш-менш оптимістично говорила, що вона "поки що без відпустки", тепер змушена визнати: літо вона проґавила.
Про це вона роказала в Instagram, вживши дещо сильніше дієслово. І показала свої фото в зухвалому купальнику.
"Історія про те, як дехто проїбав літо... Нормальних квитків на найближчі дати нема прост нікуди, навіть у Тиват летіти з двома пересадками... мовчу про Міконос... Напрошується один висновок: в цьому житті час щось терміного міняти!", - побідкалася Лєра.
Тож зірці доводиться засмагати у Києві.
"Не дарма ж я худла", - зазначила вона.
Нагадаємо, Крук якось показувала, що відбувається з її фігурою, варто їй на деякий час припинити тренування.
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