Різатдінова в купальнику показала ніжності з синочком. Миле ВІДЕО

Гімнастка Ганна Різатдінова попрощалася з літом-2021 та поділилася закарбованою на відео чудовою його миттю. Зворушливі кадри спортсменки з синочком Романом було знято під час відпочинку в Туреччині.

Аня пригадала, які емоції викликало в неї літо в дитинстві, і як вона сприймає його в дорослому вці.

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Зі слів Різатдінової, змалечку вона обожнювала літо за можливість поїхати на відпочинок із батьками. Але з приходом у серйозний спорт літо вже стало асоціюватися в неї з обов'язковими зборами в Алушті, що були "справжньою каторгою".

"Зараз ця межа між сезонами повністю стерлася. Час пролітає зі швидкістю світла в справах і клопотах. І літо вже не відчувається як раніше", - зізналася жінка.

Нагадаємо, Ромчика, якому в листопаді виповниться чотири роки, Аня вже теж потроху привчає до спорту. Як відомо, батько малого, бізнесмен-утікач Владислав Онищенко фінансово бере участь у його житті, але майже не спілкується з сином.

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