Кухар розказала про ковбасу вночі та зарплатню в Опері

Прима-балерина Катерина Кухар розповіла, ким би стала, якби не пішла у танці, та через що востаннє приревнувала чоловіка Олександра Стоянова.

А ще вона зізналася, що іноді їсть вночі, та з чого складається її райдер.

Розпитувала Катерину телеведуча Олександра Кучеренко у програмі "33 за 3".

Виявляється, занадто емоційний танець чоловіка з іншою партнеркою може стати причиною ревнощів Кухар. А головною своєю шкідливою звичкою вона називає поїдання сирокопченої ковбаси вночі.

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Своїм дітям Катерина ніколи не дозволить їсти у Макдональдсі фото з instagram

Якби Катерина не стала балериною, вона б пішла у флористи. Може, саме тому у трьох перших пунктах її райдера значаться квіти, аромасвічки та цукерки.

Також Кухар зізналася, що найменша її вага становила 41 кілограм, а найвищий гонорар за виступ – 10 тисяч доларів.

У свої 39 років Кухар могла б уже піти на пенсію, адже пенсійний вік балерини починається з 35-37

Що ж до зарплатні в Опері, то вона складає 15 тисяч гривень.

На запитання, чому вона не емігрувала з України, Кухар зазначила, що любить український менталітет. А ще зауважила, що мріє про мир в нашій країні.

Але якби довелося емігрувати, то Катерина обрала б Італію або Іспанію

Нагадаємо, під час першого ефіру нового сезону "Танців з зірками" співак Melovin подарував Катерині Кухар справжнє серце.

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