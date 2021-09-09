Кухар розказала про ковбасу вночі та зарплатню в Опері
Прима-балерина Катерина Кухар розповіла, ким би стала, якби не пішла у танці, та через що востаннє приревнувала чоловіка Олександра Стоянова.
А ще вона зізналася, що іноді їсть вночі, та з чого складається її райдер.
Розпитувала Катерину телеведуча Олександра Кучеренко у програмі "33 за 3".
Виявляється, занадто емоційний танець чоловіка з іншою партнеркою може стати причиною ревнощів Кухар. А головною своєю шкідливою звичкою вона називає поїдання сирокопченої ковбаси вночі.
Якби Катерина не стала балериною, вона б пішла у флористи. Може, саме тому у трьох перших пунктах її райдера значаться квіти, аромасвічки та цукерки.
Також Кухар зізналася, що найменша її вага становила 41 кілограм, а найвищий гонорар за виступ – 10 тисяч доларів.
Що ж до зарплатні в Опері, то вона складає 15 тисяч гривень.
На запитання, чому вона не емігрувала з України, Кухар зазначила, що любить український менталітет. А ще зауважила, що мріє про мир в нашій країні.
Нагадаємо, під час першого ефіру нового сезону "Танців з зірками" співак Melovin подарував Катерині Кухар справжнє серце.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Русалонька" Кухар на Шрі-Ланці звабливо позувала у басейні
Кухар у барвистому купальнику попозувала під своєю сім'єю на дереві
"Моменти душевної близькості": Кухар показала чуттєві ч/б ФОТО зі Стояновим
powered by lun.ua