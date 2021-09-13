Млосна Мішина в купальнику не стала прощатися з літом. ФОТО

Понеділок, 13 вересня 2021, 12:00

Акторка Ксенія Мішина красиво подякувала літу, опублікувавши фото в купальнику в Instagram.

"Закриваємо сезон! Прекрасне літо, спасибі тобі. Не прощаємося", - написала зірка.

 
Ксенія засвітила струнке тіло в купальнику
фото з instagram мішиної 
 
Літо, скоро побачимося!

Як відомо, літо в 32-річної Ксю було хоч і прекрасне, але не без гіркої нотки: кралечка розлучилася зі своїм бойфрендом Олександром Еллертом. Але, подейкують, ще не все втрачено.

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