Млосна Мішина в купальнику не стала прощатися з літом. ФОТО

Акторка Ксенія Мішина красиво подякувала літу, опублікувавши фото в купальнику в Instagram.

"Закриваємо сезон! Прекрасне літо, спасибі тобі. Не прощаємося", - написала зірка.

Ксенія засвітила струнке тіло в купальнику фото з instagram мішиної

Літо, скоро побачимося!

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Як відомо, літо в 32-річної Ксю було хоч і прекрасне, але не без гіркої нотки: кралечка розлучилася зі своїм бойфрендом Олександром Еллертом. Але, подейкують, ще не все втрачено.

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