Еллерт скуповує квіти для Мішиної, а Огнєвіч - не його типаж

Шоумен Олександр Еллерт відповів на питання, яке турбує багатьох його фанів та фанатів: які ж у них із актрисою Ксенією Мішиною зараз стосунки. Щоправда, свєю відповіддю Сашко лише нагнав іще більше туману.

Про своїх колишніх він побалакав зі Славою Дьоміним на "Люкс ФМ".

"Я скуповую квіти в усіх квіткових крамницях. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у яких я стосунках (із Ксенією)", - зізнався Еллерт.

Сашко каже, що задарює Ксю квітами the_content_ua з instagram фотоеллерта

"Лайкаю її фотки. Підписаний на неї", - додав він.

На думку Олександра, в ідеалі між колишніми після розставання має бути все по-доброму.

"Кожен має бути вдячний одне одному за той час, коли він був задоволений, щасливий, він же перебував із цією людиною. Потім щось сталося. Так, швидше за все, це тяжко, потім усвідомлювати та бути вдячним і чуйним", - зазначив чоловік.

У липні акторка оголосила, що "ця людина більше не повинна мати жодного стосунку до її життя". Що ж таке встругнув Еллерт?!

Новій "Холостячці" Зліта Огнєвіч Еллерт бажає теж закохатися. Щоправда, шоумен зауважив, що йому такий типаж дівчат не до вподоби.

"Мені останнім часом жоден типаж дівчат, окрім однієї, не подобається", - сказав він.

Нагадаємо, в серпні Олександр романтично привітав Ксенію з першою річницею стосунків. Потім вони разом буцімто полетіли на Кіпр, а ще потусили на весіллі. Але чуток про своє примирення парочка поки не підтверджує.

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