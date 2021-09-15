"Холостяк" Заливако показав ніжні ФОТО з Богдан, а вона поміркувала про любов

У той час, як телепарочка з "Холостячки", Ксенія Мішина та Олександр Еллерт офіційно більше не разом, зірки "Холостяка", Михайло Заливако та Анна Богдан, навпаки, радують фанів своєю любовною ідилією.

Михайло поділився фото з Анею на руках, а вона замислилася про те, як важливо мати поруч кохану людину.

Міша з Анею - це якесь суцільне мімімі фото з instagram заливака

"Де панує кохання, там є життя. Нам потрібна кохана людина поруч... Як би не хотіли це приховати, щоби виглядати сильнішою й незалежнішою, але щось у душі завжди вимагає плеча, на яке можна спертися, ніжних обіймів, пристрасних поцілунків та відчуття, що ти дорога для нього", - написала Богдан в Instagram.

Сподіваємося, хоч ця телепара "вціліє", і колись ми побачимо їх біля вівтаря

"Холодні" стіни, тиша, котру не може приховати навіть музика, і прожнеча зводить нас із розуму, і хочемо почути цю заповітну фразу: "Кохана, я вдома", коли в душі розгоряється тепло, очі сяють. І в цей момент хай весь Світ буде проти вас, але тепер Ви вдвох і страху більше нема", - зізналася жінка.

На думку Ані, обійми коханої людини зцілюють, а поцілунок дарує сили.

Нагадаємо, коли красуня півтора року була заміжня за Андрієм Богданом, який подарував їй весь світ та змушував плакати від щастя. Але потім "казка закінчилася", і Михайло став першим чоловіком, який після тяжкого розлучення зміг знову її зачепити.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анна Богдан | Холостяк 11 🌹 (@hannastorozhuk)

Як відомо, Богдан мріє колись стати багатодітною мамою.

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