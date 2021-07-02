Кохана "Холостяка" розказала, що помогло їй пережити розлучення з Богданом

Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан, хоч і щаслива тепер із Михайлом Заливаком, усе одно пам'ятає, якого болю їй завдало розлучення з його попередником Андрієм Богданом.

Що тоді допомогло їй зцілитися, Аня розказала в Instagram.

"Розставання - одне з найтяжчих рішень, яке ми колись приймаємо в повсякденному житті. Нас душать спогади, моменти, "спільні" пісні, місця... Нам тяжко наважитися на крок, який змінить якщо не все, то принаймні більшу частину життя. І, як багато хто знає, розставання, точніше, розлучення, було і в моєму житті", - зізналася жінка.

Анна Богдан дала поради, як пережити розставання фото лесі кошової з instagram богдан

Реклама:

"Пам'ятаю, перший час депресію я заїдала. На сніданок, обід та вечерю в мене було лише солодке. Для багатьох цукор є заспокійливим та антидепресантом. Наче попоїв тортика, і одразу настрій піднявся. Чи надовго? Ні. І ми знову тягнемося за солодким. Так було і в моєму випадку... ну, про зайвих 16 кіло як наслідок згадувати не варто", - написала Богдан.

А от що справді допомогло Ані оговтатися, то це, по-перше, похід до тренажерної зали. На думку жінки, спорт не лише покращує настрій та додає впевненості, а і "вимикає" стан жертви.

Також Богдан не обмежилася походом до психолога, а і сама вирушила на курси з психології.

"Ось там я почала розуміти, як реагувати на певні речі, та почала любити найголовнішу людину в своєму житті. Себе саму", - поділилася вона.

Аня - найголовніша людина у власному житті

Тим, хто переживає розставання, Богдан рекомендує подорожі та нові враження.

"Обов'язково раджу спробувати щось нове. В мене це був бокс та флай-йога... ну а потім стрибок із парашутом", - заявила Анна.

Іще вона радить читати, адже цікаві книжки помагають відволіктися від негативу.

"У будь-якому випадку скажу, час лікує все. Так, довго. Так, тяжко. Так, боляче. Але коли ви робите такий усвідомлений крок, ви відчиняєте двері в зовсім інше життя", - запевнила вона.

Щоби викинути з голови Богдана, жінка боксувала та навіть стрибала з парашутом

Як відомо Анна та колишній голова Офісу президента розлучилися в 2018-му. Після того Андрій зустрічався з дизайнеркою Анастасією Слічною, але вони виявилися "несумісні за гороскопом".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Холостяк" Заливако про перше враження від ексдружини Богдана: Я би Аню відправив додому