Стильний вихід із відпустки: Міддлтон на військовій базі в Оксфордширі. ФОТО

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон після понад двохмісячної перерви повернулася до виконання королівських обов'язків.

Дружина принца Вільяма відвідала військову базу RAF Brize Norton, розташовану в Оксфордширі.

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Для виходу з відпустки Кетрін обрала піджак Reiss за 540 доларів, білу шовкову блузу Jane за 320 доларів і темно-сині брюки, пише Harper's Bazaar. Торбинка в її руках - від бренду Tusting, коштує така близько 180 доларів.

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Нагадаємо, подейкують, що народження племінниці, Лілібет Діани, змусило Міддлтон потеплішати по відношенню до Меган Маркл. Вона навіть надіслала невістці, яку колись довела до сліз, подарунок.

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