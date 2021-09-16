Стильний вихід із відпустки: Міддлтон на військовій базі в Оксфордширі. ФОТО
Четвер, 16 вересня 2021, 09:39
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон після понад двохмісячної перерви повернулася до виконання королівських обов'язків.
Дружина принца Вільяма відвідала військову базу RAF Brize Norton, розташовану в Оксфордширі.
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Для виходу з відпустки Кетрін обрала піджак Reiss за 540 доларів, білу шовкову блузу Jane за 320 доларів і темно-сині брюки, пише Harper's Bazaar. Торбинка в її руках - від бренду Tusting, коштує така близько 180 доларів.
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Нагадаємо, подейкують, що народження племінниці, Лілібет Діани, змусило Міддлтон потеплішати по відношенню до Меган Маркл. Вона навіть надіслала невістці, яку колись довела до сліз, подарунок.
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