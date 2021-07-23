Батько Меган Маркл заявив, що через суд вимагатиме побачень із онуками

Тесть британського принца Гаррі, Томас Маркл, котрий неодноразово звинувачував доньку й зятя в нечуйності через небажання родичатися, зібрався йти до суду.

77-річний чоловік заявив, що бодай у такий спосіб, але доб'ється можливості спілкуватися з онуками, Арчі Гаррісоном та Лілібет Діаною.

Це станеться вже "у найближчому майбутньому", запевнив Томас Fox News, пише The Daily Mail.

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"Ми не повинні карати (Лілі) за погану поведінку Меган і Гаррі", - заявив Маркл.

"Арчі та Лілі - малі дітлахи. Вони - не політики. Не маріонетки. Вони не є частиною цієї гри. А ще вони - члени королівської родини, і їм належать такі самі права, як і іншим членам королівської родини", - додав він.

Зі слів Маркла, змусити доньку та зятя допустити його до онуків він спробує через суд штату Каліфорнія, де зараз мешкає родина.

Як відомо, Томас востаннє спілкувався з Меган телефоном іще перед її весіллям із Гаррі. Стосунки батька та доньки зіпсувалися через те, що Маркл узявся заробляти на фото та інтерв'ю. Не покращило ситуації й те, що він передав ЗМІ особистого листа, якого написала йому Меган.

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