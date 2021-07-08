Перемир'я герцогинь: інсайдер розповів, що відбувається між Меган Маркл та Кейт Міддлтон

Подейкують, на відміну від британських принців Вільяма та Гаррі, котрих розсварили "Мегзіт" та скандальне інтерв'ю, їхні дружини вже знайшли спільну мову.

Стосунки Кейт Міддлтон та Меган Маркл дуже потеплішали після народження Лілібет Діани.

Про це інсайдер розказав US Magazine.

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"Напруга між Меган та Кейт зменшилася. Кейт навіть надіслала Меган подарунок для маляти. Зараз між ними все значно краще, від народження Лілібет вони обмінюються повідомленнями", - запевнив співрозмовник видання.

"Народження Лілі зблизило Кейт і Меган. Їх єднає те, що в обох є доньки, і вони не можуть дочекатися, коли ж усі кузини та кузени зустрінуться", - додав він.

Джерело зазначає, що герцогині понад рік узагалі не спілкувалися, і все через незгоду між братами.

Нагадаємо, Меган розказала Опрі Вінфрі, як Кейт довела її до сліз перед весіллям. Але дружина Гаррі підкреслила, що вважає невістку "хорошою людиною".

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