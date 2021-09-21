Хижий тренч, голий живіт та песик у глядачах: Юрушева влаштувала показ своїх осінніх луків
21 вересня 2021, 15:01
Дружина голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева рада, що прийшла осінь. Причина на те в бізнеследі досить вагома: тепер вона може носити тренчі.
"Привіт, осінь! Рада тобі хоча би тому, що настав час моїх улюблених тренчів. Хоча, знаєте, 8 градусів уранці змусили замислитися - чи встигну я вигуляти всі ці луки", - зізналася Ліза.
Доки що ж дефіле Юрушева влаштувала вдома, а модним експертом та вдячним глядачем виступив песик.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, нещодавно дружина Скічка зізналася, чи легко їм даються стосунки на відстані.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Юрушева з голим животом розказала про свою суперсилу
Приєднуйтесь до дискусії