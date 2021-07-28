Юрушева з голим животом розказала про свою суперсилу

Бізнеследі Єлизавета Юрушева запевняє, що для неї головним критерієм краси людини є її внутрішній стан.

А ще Ліза має суперсилу, про яку написала у своєму Instagram.

"Так, я справді вважаю, що немає нічого красивішого в людині, ніж її внутрішній стан❤ Наприклад, взяти мене: за зростом я метр у стрибку, шкіра в мене далека від ідеалу, занадто розумною назвати себе теж не можу, але у мене є одна суперсила - я вмію любити всім серцем! Я спалахую наче світлячок від усього, що мене оточує!", - наголосила Юрушева.

Себе Єлизавета спочатку трішки покритикувала, а потім і похвалила фото з instagram

"Я вдячна за все, що відбувається в моєму житті, за все, що мені дається або не дається. Я вдячна за кожну людину в моєму житті! ❤", - написала дружина Олександра Скічка.

"Моя сім'я дає мені крила, мої близькі люди дають мені натхнення і радість, моя країна дає мені можливості, робота - розвиток, і так я можу продовжувати до нескінченності. Як тут можна не світитися, коли моя головна мета - подарувати максимум світла і тепла, і викликати тисячі посмішок на обличчі у людей навколо і тепло❤", - зазначила Ліза.

"Любити всім серцем" - суперсила Юрушевої. А не батько-багатій, як дехто міг подумати

"У кожної людини є ця суперсила – неважливо, маленька чи велика, великі перед ним відкриті можливості або маленькі. І справа тут не в географії і обставинах - важливо просто звертати увагу на все навколо. У нашому житті не буває нічого просто так. Це я вам точно кажу! Перевірено!", - запевнила Юрушева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Юрушева посвітила стрункою фігуркою у різноманітних купальниках. ВІДЕО

Юрушева з дочкою попозували в купальниках на італійському пляжі

"Пишаюся тобою, мій супергерой": Юрушева похвалилася навчанням Скічка у Гарварді