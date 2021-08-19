"Якщо любиш - відпусти": Юрушева розказала, як їй даються стосунки на відстані

Бізнеследі Єлизавета Юрушева з лютого живе між двома містами – Києвом і Черкасами, адже взимку цього року її чоловік Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА.

Стосунки з коханим на відстані даються Лізі непросто, але вона упевнена, що якщо любиш, варто відпускати.

Про це Юрушева, яка ще й незабаром відправить сина на навчання у США, поміркувала у своєму Instagram.

"Чи можливо жити з чоловіком у різних містах? Чи легко відпускати сина в Америку? Все частіше і частіше мені ставлять ці питання, мовляв, чи не важко мені, що мої кохані чоловіки постійно виїжджають. І мені б дуже хотілося відповісти, що наші довгоочікувані, яскраві зустрічі все скрашують… Але, звичайно ж, це не так", - зізналася Ліза.

Юрушева вже готується до від'їзду сина на навчання в Америку

"Мені дуже важко! Дуже! Ось пишу це зараз, і сльози душать! Я сумую за ними кожну хвилину, я ціную з ними кожну мить. Так, всі говорять, що відносини на відстані псуються і змінюються тільки у гіршу сторону (я сама була такої думки), але моя ситуація навчила довіритися важливій фразі: якщо любиш - відпусти! ❤" - зазначила Юрушева.

"Будь це для реалізації мрії сина або для кар'єри і реалізації чоловіка - неважливо. У дитинстві мій тато теж працював в іншій країні, і ми теж шалено сумували, але це життя, це любов! ❤️❤️❤. Любов - дуже велика сила, я впораюся! Найголовніше, щоб ті, кого я шалено люблю, були щасливі", - наголосила Єлизавета.

Хоч Скічко і має високу посаду, Юрушева все одно заробляє більше за нього і цього не приховує

"Я буду поруч навіть незважаючи на кілометри, і буду найщасливішою у світі від того, що їхні мрії збуваються!", - запевнила Юрушева.