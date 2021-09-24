Зеленський показав свій спортивний ранок із волохатою білявкою

Президент Володимир Зеленський вирішив розбавити офіційний контент свого Instagram життєвим фото.

Гарант показався зранку у домашньому спортзалі, та ще й зі своєю улюбленицею – швейцарською вівчаркою Норою.

Пухнасту білявку Зеленський не показував у мережі з червня 2017-го року.

"Хтось тренується, а хтось відпочиває) Добрий ранок Всім!", - написав президент

Фото Нори за 2017-й рік з Instagram Зеленського

Нагадаємо, місяць тому, до дня Незалежності, Зеленський у вишиванці виконав свою улюблену вправу.

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