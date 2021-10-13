Седокова в Маямі посвітила пласким животом та апетитними грудьми в купальнику
Середа, 13 жовтня 2021, 10:20
Співачка Ганна Седокова, яка відмовляється приймати свої зморшки та "жирок на бочках", старанно займається спортом та намагається правильно харчуватися - тож має непогані результати.
38-річна тричі матуся у Маямі попозувала в купальнику.
Нагадаємо, 16-річна донька Седокової, Аліна Белькевич, як справжня "american girl", теж постить у мережі свої фото в купальнику.
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