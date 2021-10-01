"Тихо дякую йому щодня": Седокова розказала, як п'яна та в шкарпетках намагалася піти від Тімми
Співачка Ганна Седокова зізналася, що її шлюб із баскетболістом Янісом Тіммою - це не лише романтична ідилія, яку можна побачити на фото в Instagram.
Виявляється, пара сварилася та розходилася "сотні разів", але стосунки з цим чоловіком дали артистці абсолютну підтримку, якої раніше вона ніколи не мала, та "знеболення".
Своєму коханому Янісові Аня присвятила нову пісню "Обезболил", а про дуже особисте розповіла в Instagram.
"...Якби ви знали, скільки абсолютного кретинізму в наших стосунках. Так, ми не постимо, як ми лаємося. Так, ми не постимо, як він від мене йде. Як я від нього йду. Хоча вже майже рік ми тримаємося, але нещодавно він пішов від мене до іншої кімнати спати", - поділилася Седокова.
"Тому що я - ідіот. Тому що людині, скаліченій раніше, складно створювати нормальні стосунки, де всі такі миленькі. Де все рівненько. А мені весь час треба сказати, копнути, розібратися, з'ясувати, до...тися. І він скаже", - зазначила співачка.
Куплет пісні, де співається про те, як вона, п'яна, тікає від нього, бо в ній говорять монстри, заснований на реальних подіях.
"Я пам'ятаю, як п'яна, в білих шкарпетках його клубу, вибігла на вулицю. Я була в незнайомому місті й точно вирішила від нього йти. Він зупинив мене біля воріт будинку. Я нічого не пам'ятала вранці. Просто побачила, як акуратно лежали брудні білі шкарпетки. Він затягнув мене в душ та ввімкнув воду. Пам'ятаю, як сильно злилася на нього, що він мене не відпускає", - зізналася Ганна.
"Я тихо про себе дякую йому кожен день за те, що він тоді мене не відпустив", - додала вона.
Як висловилася Седокова, незважаючи на те, що на той момент вона вже народила трьох дітей, у її голові була "вермішель", і вона лише вчилася жити щасливо та без болю.
"Кохання - не фотки в Instagram. Кохання - це коли ти проходиш усе із ним рука в руці та розумієш, що ніхто ніколи не триматиме тебе так міцно як він", - сказала артистка.
Тімма в мережі поділився в мережі фрагментом відео з піснею дружини та написав, що пишається своєю "Принцесою".
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Нагадаємо, Яніс вважає, що Бог створив Аню саме для нього, щоби він кохав та піклувався про неї. Спортсмен упевнений, що саме цю жінку, чиї пісні слухав іще 13-річним хлопчиськом, шукав усе своє життя.
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