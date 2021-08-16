16-річна донька Полякової поцілувалася в губи з хлопцем: як відреагувала зіркова мама

16 серпня 2021, 11:00

Старша донька співачки Олі Полякової, 16-річна Марія продовжує епатувати підписників свого Instagram. Юна блогерка зняла кумедне відео, кульмінацією якого є її поцілунок із парубком.

 
Маша та хлопець на ім'я Денис поцілувалися в кадрі
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Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Коментаторів одразу зацікавило, що ж на це скаже зіркова матуся. І Оля не забарилася з реакцією.

 

Нагадаємо, як розказувала свого часу Полякова, вона відверто обговорює з Машею теми стосунків та сексу, тож дівчина обізнана щодо необхідності захисту.

 
Нещодавно в юної парочки була ось така оригінальна фотосесія
 

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