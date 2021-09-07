Донька Полякової стала героїнею аніме та пустила дим із рота

Вівторок, 7 вересня 2021, 12:30

Донька співачки Олі Полякової, 16-річна Маша перевтілилася в героїню аніме, покоївку Рем.

Свій зухвалий образ для Comic Con дівчинка продемонструвала в Instagram.

 
Аніме-Маша
фото з instagram полякової
 
Цікаво, це просто деталь образу, чи донька Полякової дійсно палить?
 

Нагадаємо, юна Марія частенько епатує мережу своїми витівками: то пісню з матюками виконає, то з парубком поцілується.

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