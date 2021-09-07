Донька Полякової стала героїнею аніме та пустила дим із рота
Вівторок, 7 вересня 2021, 12:30
Донька співачки Олі Полякової, 16-річна Маша перевтілилася в героїню аніме, покоївку Рем.
Свій зухвалий образ для Comic Con дівчинка продемонструвала в Instagram.
Нагадаємо, юна Марія частенько епатує мережу своїми витівками: то пісню з матюками виконає, то з парубком поцілується.
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