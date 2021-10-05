"Люблю будь-яку твою мармизку": Полякова привітала "Валерчика" з ювілеєм. ФОТО
Співачка Оля Полякова в мережі привітала з 10-річчям свою молодшу доньку Алісу, поділившись кумедними фото іменинниці.
А ще зірка розсекретила оригінальне домашнє прізвисько дівчинки: Валерчик.
"Перший ювілей у Алісоньки! 10, моя Амазонка! Така унікальна, смілива, чесна, безстрашна, гуморна, талановита дівчинка! Ти як вітер, непередбачувана та свіжа, здатна своєю силою перевернути все на своєму шляху, та, хто завжди, з раннього дитинства знаєш, чого ти хочеш, і інше не пропонувати", - написала Оля в Instagram.
"Щоби зробити ці фото, треба було зробити 1000 з лицем, яке не схвалило би суспільство ))) Але я схвалюю та люблю будь-яку твою мармизку, бо в них уся ти - непокірна, творча та самобутня! Люблю тебе, мій улюблений Валерчик!", - додала Полякова.
View this post on Instagram
Нагадаємо, Оля ще кілька років тому казала, що в неї в планах народити чоловікові ще й синочка. Як відомо, старша дочка співачки, Марія зараз у випускному класі, а потім хоче їхати вчитися до США.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Полякова розказала про сексуальне виховання доньок та про холодильник для своїх шуб
Полякова в бікіні визвірилася на хейтерів: Яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, пики
powered by lun.ua