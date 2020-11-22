Ексдружина Остапчука заявила, що він хоче забрати в неї дітей у свою нову "щасливу родину"

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, Олена Войченко заявила, що він збирається через суд забрати собі їхніх дітей, Емілію та Евана. Мовляв, чоловік хоче, щоби вони жили у "щасливій родині", а не з самотньою стресованою мамою.

Щоправда, свою мачуху, Христину Горняк дівчинка та хлопчик поки що бачили лише двічі.

Про це Олена розказала "Світському життю".

Олена Войченко та Володимир Остапчук прожили в шлюбі 12 років фото з instagram войченко

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"Я просила його брати дітей, просила знайомити. Я наполягала на тому, щоб він більше спілкувався з дітьми до весілля, аби вони були присутні на весіллі, аби вони розуміли, що відбувається. Але вирішили інакше. По факту зараз діти бачили дружину батька двічі. Але наразі Володимир мені озвучив – у мене щаслива родина, ти самотня, ти в стресі, тому діти мусять жити зі мною. Я звісно проти такої ситуації. Досить все так швидко і нестабільно відбувається в них. Я це розумію", - поділилася жінка.

Зі слів Войченко, офіційних повідомлень про позов, який буцімто подав Остапчук, вона поки не отримувала. Але він дійсно ініціював перевірку психічного стану колишньої дружини.

Вова хоче, щоби діти жили з ним та Христиною? фото з instagram остапчука

"Він хотів провести мені психічну експертизу, потім він залучив до цього процесу дітей. Перевіряли доньку, я возила її в службу дитини Подільського району двічі. Зі мною проводили інтерв’ю онлайн. До мене додому приходили перевіряти, в якому приміщенні мешкають діти, яким чином я контактую та спілкуюся з людьми, як вони харчуються, як це все відбувається. І тільки вже на базі цього треба переходити до того, щоб перевірити безпосередньо мій психічний стан. Звісно, я зразу сказала, що це абсурд і що сам процес теж травмує, принаймні дитину, він травмує і мене, це принизливо. Жах. Для мене це дуже неприємна ситуація, але батько вирішив так", - зазначила вона.

"Володимир дуже часто мені озвучує різні речі і перемішує їх з погрозами, шантажем. Я взагалі останнім часом прошу його виключно писати", - розказала Войченко, назвавши колишнього "патологічним брехуном".

Що стосується фінансового забезпечення дітей, то Олена повідомила, що оприлюднені нещодавно Володимиром щедрі чеки були "одноразовою акцією". Нагадаємо, зі слів телеведучого, він щомісяця дає на дітей 45-50 тисяч гривень.

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"Володимир справді допомагає платити за школу і за дитячий садочок дітей, плюс він дає дітям, перераховуючи мені на картку 10 тисяч гривень на місяць. Після вашого інтерв’ю він одноразово збільшив цю суму і ці чеки виклав в соцмережі. Але і на тому дякую. Крім цього, він купив дітям по чотири речі одягу. За це теж я йому вдячна. Але це була одноразова акція", - запевнила Войченко.

Як відомо, Остапчук стверджує, що ексдружина перешкоджає його спілкуванню з донькою та сином. Він же бажає лишатися їм "повноцінним татом" та брати участь у вихованні, а не лише приносити гроші.

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