Гордон "позичив" волосся в своєї декольтованої дружини. ФОТО
8 листопада 2021, 14:00
Шанувальники журналіста Дмитра Гордона тепер можуть уявити, як він виглядав би, якби мав довге темне волосся. Свої коси "позичила" коханому для фото дружина Олеся.
На тлі її декольте Гордон покрасувався в Instagram.
"Диво! На голові знову росте волосся", - написав Дмитро.
Нагадаємо, Гордони не пам'ятають про свої річниці весілля, зате в них кожен день як свято. Як відомо, в Дмитра та Олесі є трійко спільних доньок.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Сімейний заплив: Гордон показався з дружиною-"боцманом" та дітьми від різних шлюбів
Дружина Гордона показалася на пляжі в смугастому бікіні. ФОТО
Приєднуйтесь до дискусії