Гордон "позичив" волосся в своєї декольтованої дружини. ФОТО

Шанувальники журналіста Дмитра Гордона тепер можуть уявити, як він виглядав би, якби мав довге темне волосся. Свої коси "позичила" коханому для фото дружина Олеся.

На тлі її декольте Гордон покрасувався в Instagram.

Олеся зробила з чоловіка довгокосого брюнета фото з instagram гордона

"Диво! На голові знову росте волосся", - написав Дмитро.

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А колись у Дмитра й справді була чуприна

Нагадаємо, Гордони не пам'ятають про свої річниці весілля, зате в них кожен день як свято. Як відомо, в Дмитра та Олесі є трійко спільних доньок.

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