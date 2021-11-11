Онуфрійчук у купальнику поплавала в басейні серед гір. ВІДЕО
Четвер, 11 листопада 2021, 10:22
Телеведуча Іванна Онуфрійчук помріяла про відпочинок для душі і тіла.
Як він виглядає, вона показала у своєму Instagram.
Іванна виклала відео, на якому плаває в басейні серед гір.
Як відомо, чоловік телезірки живе у Швейцарії, а вона до нього літає між зйомками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, у серпні Іванна влаштувала коханому на 40-річчя ванну серед гір.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Онуфрійчук у ТаблоID-бліц виміряла торбинкою кількість грошей, потрібну для щастя
Онуфрійчук осідлала чоловіка та пояснила, як його не прибити під час сварок
Онуфрійчук на Сейшелах показалася в купальнику на тлі відтінків смарагду
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії