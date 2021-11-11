Онуфрійчук у купальнику поплавала в басейні серед гір. ВІДЕО

11 листопада 2021, 10:22

Телеведуча Іванна Онуфрійчук помріяла про відпочинок для душі і тіла.

Як він виглядає, вона показала у своєму Instagram.

Іванна виклала відео, на якому плаває в басейні серед гір.

 
Певно, саме так виглядає ідеальний релакс Онуфрійчук

Як відомо, чоловік телезірки живе у Швейцарії, а вона до нього літає між зйомками.

 
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Публикация от Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

Нагадаємо, у серпні Іванна влаштувала коханому на 40-річчя ванну серед гір.

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