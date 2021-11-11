Бадоєва в ч/б млосно осідлала стілець. ФОТО

Четвер, 11 листопада 2021, 14:11

Телеведуча Жанна Бадоєва поділилася кількома кадрами з чуттєвого чорно-білого фотосету.

Своїх підписників у Instagram вона попросила вибрати, котра зі світлин їм більше до вподоби.

 
Жанна Бадоєва трохи посвітила стегнами
фото з instagram бадоєвої 
 
Чуттєва та загадкова...
 

Нагадаємо, себе 45-річна Жанна вважає "далеко не красунею", але вміє підкреслювати свої сильні сторони. Саме тому 95% її гардеробу складають сукні.

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