Бадоєва в ч/б млосно осідлала стілець. ФОТО

Телеведуча Жанна Бадоєва поділилася кількома кадрами з чуттєвого чорно-білого фотосету.

Своїх підписників у Instagram вона попросила вибрати, котра зі світлин їм більше до вподоби.

Жанна Бадоєва трохи посвітила стегнами фото з instagram бадоєвої

Чуттєва та загадкова...

Нагадаємо, себе 45-річна Жанна вважає "далеко не красунею", але вміє підкреслювати свої сильні сторони. Саме тому 95% її гардеробу складають сукні.

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