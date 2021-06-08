Бадоєва обійняла коханого та зізналася, що понад усе любить у чоловіках
Вівторок, 8 червня 2021, 14:18
Телеведуча Жанна Бадоєва, яка вважає себе "далеко не красунею", і в чоловіках не ставить зовнішність понад усе.
Що приваблює її найбільше, зірка розказала в Instagram, запостивши ніжне фото зі своїм чинним супутником життя Василем Мельничиним.
"Я завжди любила у чоловікові розум. Саме це мені важливо в першу чергу... Порядність... Дуже подобається, як Василь ставиться до інших - коректно, шанобливо. Навіть до мерзотників", - поділилася Жанна.
Нагадаємо, Бадоєва не приховує, що все ж таки є одна річ, яка її в коханому бісить.
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