Лорак у міні та декольтованих платтях показалася в новому mood ВІДЕО

Співачка Ані Лорак влаштувала парад ошатних вбрань у mood відео на свою пісню "Верила".

Власне, вийшов практично повноцінний кліп, де Кароліна граційно вигинається серез квітів та неживих дерев, а ще випускає на волю білого голуба.

А от у відео Кароліна в цій сукні, на жаль, лише в розфокусі фото з instagram лорак

"Іноді все, що тобі залишається, лише віра... Та у якийсь момент, неначе птаха, ти відпускаєш її в небо...", - написала зірка в Instagram, зізнавшись, що ця пісня для неї дуже особиста.

Та все одно красиво

Цікаво, кому це так вірила Лорак...

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Нагадаємо, в вересні Лорак представила першу за 14 років українськомовну пісню, і в кліпі показалася не лише у звичних для себе декольтованих луках, а і в буковинській вишиванці.

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