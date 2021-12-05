"Міс" Неплях у вишиванці з'їздила до ізраїльських бедуїнів напередодні конкурсу

27-річна учасниця "Міс Всесвіт"-2021 Анна Неплях показала, як проходять будні конкурсанток.

У своєму Instagram дівчина поділилася фото й відео візиту до ізраїльських бедуїнів.

"Сьогодні дорогою до Ейлату заїхали до поселення бедуїнів в Ізраїлі. Поринули в їх традиції та звичаї", – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

Напередодні конкурсу Неплях відвідала багато пам'ятних місць Ізраїлю фото instagram@neplyah

Анна не забуває ділитися із підписниками своїми враженнями

Нагадаємо, до Ізраїлю "Міс Україна Всесвіт" привезла 15-кілограмовий костюм-вишиванку. Наряд був створений дизайнеркою бренду Rada Ethno Наталією Шевчук. Фінал конкурсу відбудеться у місті Ейлат 12 грудня.

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