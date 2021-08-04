Невістка Марченко похвалилася худорлявим тілом через 4 місяці після пологів

Невістка телеведучої Оксани Марченко Катерина похвалилася тим, що через 4 місяці після народження сина уже повернулася у свою звичайну форму.

Худорлява дружина пасерба Медведчука показалася в купальнику та розказала, як же ж їй це вдалося.

"Так як у мене не було медичних протипоказань після пологів, фізичне навантаження це мій помічник #1. Фітнес і ходьба. Харчування звичайно ж... Намагаюся їсти часто і маленькими порціями, звела до мінімуму борошняне, солодке і копчене, п'ю достатньо води", - не здивувала нас нічим новим Катерина.

Місяць тому Катерина заявляла, що збирається худнути . Тоді вона важила 53 при зрості 170

"Моя порада: якщо ви набрали зайву вагу під час вагітності, я рекомендую зайнятися вирішенням цієї проблеми - оскільки сама по собі зайва вага не зникне бо, зазвичай жінки на ГВ коректують своє харчування в бік зростання його калорійності для припливу молока", - зауважила Катя.

У Каті є сестра близнючка , і вона така ж худенька

Син Катерини і Богдана Марченко народився 26-го березня. Хлопчика назвали на честь Медведчука - Віктором фото з instagram

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