Регіна Тодоренко: Операції зі зменшення грудей не було

Телеведучій Регіні Тодоренко довелося в черговий раз прокоментувати зміни, які відбулися з її фігурою за останній рік-півтора. 31-річна жінка запевнила, що її грудей не торкався скальпель хірурга.

"...Так багато обговорень моїх грудей, які зникли без сліду, що я вирішила вам і розказати, що операції зі зменшення грудей не було", - заявила Регіна в Instagram, продемонструвавши своє колишнє "багатство" на архівному фото.

Не так давно у Регіни були ось такі циці фото з instagram тодоренко

"Я просто прикрила лавочку ГВ (грудного вигодовування - ред.) та півроку посилено займалася спортом", - пояснила вона.

Тепер бюст телеведучої виглядає так. Але підписники ніяк не можуть повірити в дива, які здатне виробляти з жіночим тілом грудне вигодовування

Нагадаємо, пишне декольте Регіни ішло "в комплекті" з 20 кілограмами, які вона набрала під час вагітності, але вона їх уже позбулася. Як відомо, первісткові Тодоренко та співака Влада Топалова, Майклу в грудні буде 3 роки.

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