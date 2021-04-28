"Я – погана мати": Тодоренко зізналася в почутті провини та назвала Топалова "суперменом"

Середа, 28 квітня 2021, 15:20

Телеведуча Регіна Тодоренко, якій через роботу часто доводиться їхати від 2-річного синочка Майкла, зізналася, що її мучить почуття провини, коли малюк хворіє.

Молодиця подякувала своєму чоловікові Владу Топалову, який рятує її як справжній супермен.

Про це Регіна написала в Instagram, запостивши фото себе з малим.

 
У грудні первісткові Тодоренко і Топалова виповниться 3 роки
фото з Instagram тодоренко 

"Я - погана мати. В моменти, коли дитина хворіє, почуваюся жахливо. Хочеться звільнити малюка та забрати весь біль собі! Мене просто накриває через те, що я зараз не поруч, а в тисячах кілометрів від дому. І навіть не можу приобійняти нашу крихітку. Гіпертрофоване почуття провини знову охоплює, а внутрішній голос репетує: "Це ти не вслідкувала! Треба більше часу проводити з дитиною", - поділилася вона.

"І от стою я в такі моменти перед камерою, де щиро треба чомусь порадіти чи здивуватися, а я ридати хочу", - зізналася Тодоренко.

 
На роботу Регіна повернулася вже через два тижні після пологів

Саме тоді, зі слів Регіни, на поміч "наче супермен, прилітає чоловік", заспокоює її та лікує малого.

"Як же ми все-таки одне одному необхідні! Коли один занепадає духом, другий завжди підбадьорить! (Такою людиною може бути будь-хто: чоловік, дружина, друг, мама тощо). На цій взаємодопомозі й ґрунтується наша любов. Спасибі, що ти є, Владе Топалов", - написала жінка.

Нагадаємо, Тодоренко і Топалов, який подолав наркозалежність, одружилися влітку 2019-го року

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