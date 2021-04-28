"Я – погана мати": Тодоренко зізналася в почутті провини та назвала Топалова "суперменом"

Телеведуча Регіна Тодоренко, якій через роботу часто доводиться їхати від 2-річного синочка Майкла, зізналася, що її мучить почуття провини, коли малюк хворіє.

Молодиця подякувала своєму чоловікові Владу Топалову, який рятує її як справжній супермен.

Про це Регіна написала в Instagram, запостивши фото себе з малим.

У грудні первісткові Тодоренко і Топалова виповниться 3 роки фото з Instagram тодоренко

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"Я - погана мати. В моменти, коли дитина хворіє, почуваюся жахливо. Хочеться звільнити малюка та забрати весь біль собі! Мене просто накриває через те, що я зараз не поруч, а в тисячах кілометрів від дому. І навіть не можу приобійняти нашу крихітку. Гіпертрофоване почуття провини знову охоплює, а внутрішній голос репетує: "Це ти не вслідкувала! Треба більше часу проводити з дитиною", - поділилася вона.

"І от стою я в такі моменти перед камерою, де щиро треба чомусь порадіти чи здивуватися, а я ридати хочу", - зізналася Тодоренко.

Саме тоді, зі слів Регіни, на поміч "наче супермен, прилітає чоловік", заспокоює її та лікує малого.

"Як же ми все-таки одне одному необхідні! Коли один занепадає духом, другий завжди підбадьорить! (Такою людиною може бути будь-хто: чоловік, дружина, друг, мама тощо). На цій взаємодопомозі й ґрунтується наша любов. Спасибі, що ти є, Владе Топалов", - написала жінка.

Нагадаємо, Тодоренко і Топалов, який подолав наркозалежність, одружилися влітку 2019-го року.

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