20-річна донька Брежнєвої у кокетливій сукні засвітила новий колір волосся. ФОТО
6 грудня 2021, 15:30
20-річна донька співачки Віри Брежнєвої від колишнього цивільного чоловіка Віталія Войченка Соня змінила колір волосся.
Дівчина висвітлила золотисто-русявий блонд і стала ще більше схожою на свою маму. Знімками красуня поділилася в Instagram.
"Сто шагов назад", – написала вона, відсилаючи до пісні ВІА-Гри "Притяженья больше нет".
Нагадаємо, раніше Брежнєва розповіла про помилки у вихованні старшої доньки Соні. Співачка наголосила, що із молодшою Сарою такого уникатиме.
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