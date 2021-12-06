20-річна донька Брежнєвої у кокетливій сукні засвітила новий колір волосся. ФОТО

20-річна донька співачки Віри Брежнєвої від колишнього цивільного чоловіка Віталія Войченка Соня змінила колір волосся.

Дівчина висвітлила золотисто-русявий блонд і стала ще більше схожою на свою маму. Знімками красуня поділилася в Instagram.

"Сто шагов назад", – написала вона, відсилаючи до пісні ВІА-Гри "Притяженья больше нет".

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Дівчина полюбляє влаштовувати собі міні-фотосесії

Нагадаємо, раніше Брежнєва розповіла про помилки у вихованні старшої доньки Соні. Співачка наголосила, що із молодшою Сарою такого уникатиме.

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