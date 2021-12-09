Лорак у топі та лосинах похвалилася вигинами у спортзалі

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно світила стегнами на російському фестивалі, показала, як тримає себе у формі наприкінці року.

Кароліна в трендовому синьому спортивному костюмчику від D&G зробила фото з гантелями у спортзалі.

"Тримаю баланс в останній місяць року, що минає. До нового року залишилося три тижні", - нагадала нам зірка.

Щоби мати змогу носити обтислі вбрання, 43-річна Лорак регулярно займається спортом

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Нагадаємо, нещодавно Кароліна показувала в мережі архівні кадри себе юної.

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