Лорак у топі та лосинах похвалилася вигинами у спортзалі
9 грудня 2021, 09:07
Співачка Ані Лорак, яка нещодавно світила стегнами на російському фестивалі, показала, як тримає себе у формі наприкінці року.
Кароліна в трендовому синьому спортивному костюмчику від D&G зробила фото з гантелями у спортзалі.
"Тримаю баланс в останній місяць року, що минає. До нового року залишилося три тижні", - нагадала нам зірка.
Нагадаємо, нещодавно Кароліна показувала в мережі архівні кадри себе юної.
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