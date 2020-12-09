Колекція пальт Міддлтон та ефектний вихід Єлизавети: стильні родзинки королівського передріздвяного туру
Британський принц Вільям та його дружина Кейт провели три дні в передріздвяній поїздці країною, в якій герцогиня втигла вигуляти аж п'ять прегарних пальт.
Завершився ж вояж у Віндзорі, де пара зустрілася з Її Величністю Єлизаветою та рештою родичів.
94-річна королева, яка обожнює яскраві, життєрадісні кольори, ефектно вийшла до камер у червоному вбранні, одразу привернувши до себе всю увагу.
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Кетрін же була в зеленому пальті від Catherine Walker, яке надягала в березні під час поїздки до Ірландії. Але, враховуючи грудневу погоду, цього разу вона утеплилася за допомогою хутряного коміру.
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Не новими були й інші чотири пальта практичної та заощадливої герцогині.
Як пише The Daily Mail, темно-зелене від Alexander McQueen Міддлтон вигулювала в 2016-му році у Канаді, а світло-синє від Catherine Walker - у в 2018-му році під час візиту до Норвегії. В темно-синьому пальті Hobbs Кейт їздила до Уельсу.
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А червоне від Alexander McQueen Міддлтон надягала у жовтні, коли відкривала фотовиставку.
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Нагадаємо, в дружини принца Вільяма є улюблені речі, котрі вона носить багато років. А ще для Кетрін ніяка не проблема з'явитися у точнісінько такому вбранні, яке раніше бачили на одній із принцес.
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