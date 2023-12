Повернення Керрі: Сара Джессіка Паркер у стильних луках попозувала для Vogue

Американська акторка Сара Джессіка Паркер стала героїнею грудневого номеру Vogue. Головною його темою стало майбутнє повернення культового серіалу "Секс і місто", 10-серійне продовження якого має назву "And Just Like That…".

56-річна Сара Джессіка знову повертається до ролі Керрі Бредшоу, а ще виступає виконавчою продюсеркою серіалу фото з instagram та сайту vogue

За словами продюсера серіалу, Майкла Патріка Кінга, після його анонсу надходила не лише позитивна реакція, а й критика, мовляв, нащо знову вертатися до героїнь, яким уже за 50.

"А я кажу: "Отакої, тобто або тобі 35, або ти вже на пенсії й живеш у Флориді. Розділ пропущено", - зазначив він.

"Мені подобається, що ми не намагаємося омолодити серіал. Наприклад, не вводимо в нього чиюсь 21-річну племінницю", - поділилася Синтія Ніксон, виконавиця ролі Міранди.

Як підкреслила Паркер, зовнішність жінок її віку суспільство розглядає так прискіпливо, як ніколи не роздивляється чоловіків-ровесників.

"Навколо нас вирує так багато мізогіністичних обговорень, яких би ніколи. Не було. По відношенню до. Чоловіка. Сивина, сивина, сивина. У неї сивина? Он у нього (телеведучого Енді Коена) вся голова сива, і він вишуканий. Чому для нього це окей?", - запитала Сара Джессіка.

У продовженні "Сексу і міста" буде 10 серій

"Я не знаю, що вам відповісти, людоньки! Особливо в соцмедіа. Кожен має що сказати. "У неї надто багато зморшок, у неї недостатньо зморшок." Таке враження, ніби людям не хочеться, щоби ми нормально сприймали себе такими, які є, ніби вони майже тішаться, коли ми мучимося через те, ким ми є сьогодні, незалежно від того, старішаємо ми природно та не виглядяємо бездоганно чи робимо щось із нашою зовнішністю, якщо від цього почуваємося ліпше. Я знаю, як я виглядаю. У мене немає вибору. Що мені з цим вдіяти? Перестати старішати? Зникнути?", - наголосила зірка.

Як відомо, в продовженні "Сексу і міста" не з'явиться Саманта. Подейкують, виконавиця цієї ролі, акторка Кім Кетролл "на ножах" із колишніми колегами.

