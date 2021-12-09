Солодка парочка: Аффлека та Лопес підловили за ніжностями під час баскетбольного матчу
9 грудня 2021, 12:30
52-річна американська співачка Дженніфер Лопес та 49-річний голлівудський актор Бен Аффлек все частіше потрапляють під приціл папараці.
Вкотре "Бенніфер" підловили на баскетбольному матчі у Лос-Анджелесі.
Пара сиділа у першому ряду. Обоє виглядали дуже щасливими, посміхалися й ніжилися одне з одним.
Нагадаємо, нещодавно Аффлек вперше прокоментував возз’єднання зі співачкою. В інтерв’ю актор заявив, що радий другому шансу.
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