Солодка парочка: Аффлека та Лопес підловили за ніжностями під час баскетбольного матчу

52-річна американська співачка Дженніфер Лопес та 49-річний голлівудський актор Бен Аффлек все частіше потрапляють під приціл папараці.

Вкотре "Бенніфер" підловили на баскетбольному матчі у Лос-Анджелесі.

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Пара сиділа у першому ряду. Обоє виглядали дуже щасливими, посміхалися й ніжилися одне з одним.

На підмізинному пальці співачки поки звичайний аксесуар, а не обручка

Джен явно щаслива

Нагадаємо, нещодавно Аффлек вперше прокоментував возз’єднання зі співачкою. В інтерв’ю актор заявив, що радий другому шансу.

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