Не приховують почуттів: Аффлека і Лопес підловили під час романтичного вікенду

Схоже, 49-річний актор Бен Аффлек та 52-річна співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно з’явилася у весільній сукні на врученні музичної премії, не люблять приховувати своїх почуттів.

Цього разу "Бенніфер" підловили в Лос-Анджелесі. Закохані прямували на студію звукозапису, тримаючися за руки.

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Ввечері того ж дня їх побачили біля одного з ресторанів. Аффлек і Лопес міцно обіймалися, не помічаючи нікого навкруги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared)

За чутками, актор та співачка планують зустріти Різдво разом. І не лише вдвох, як можна було б подумати. До закоханих долучаться колишня дружина Афлека, 49-річна акторка Дженніфер Гарнер з трьома дітьми Вайолет, Серафіною і Семом, а також діти Лопес від шлюбу зі співаком Марком Ентоні, Максиміліан та Емма.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес зійшлися навесні 2021-го після розриву співачки з бейсболістом Алексом Родрігесом. До цього "Бенніфер" зустрічалися в 2002-2004-му роках. Пара навіть заручилася, проте весілля так і не відбулося. Кажуть, цього разу Джен планує довести справу до кінця.





