Аффлек, ти де? 52-річна Лопес виступила на AMA-2021 у весільній сукні та вельоні

52-річна Дженніфер Лопес, яка, за чутками, налаштована окільцювати свого бойфренда Бена Аффлека, виступила на премії American Music Awards у весільній сукні.

Співачка почала виконувати пісню "On My Way" у чорному тренчі, але згодом зняла його і показала весільне вбрання, повідомляє The Daily Mail.

В кінці перфомансу артистка кинула вельон у натовп, немов весільний букет.

За декілька днів до виступу на AMA-2021, Лопес зізналась у інтерв’ю, що все ще вірить у довгий та щасливий шлюб.

Цікаво, що 49-річного Аффлека на церемонії помічено не було.

