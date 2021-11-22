Аффлек, ти де? 52-річна Лопес виступила на AMA-2021 у весільній сукні та вельоні
52-річна Дженніфер Лопес, яка, за чутками, налаштована окільцювати свого бойфренда Бена Аффлека, виступила на премії American Music Awards у весільній сукні.
Співачка почала виконувати пісню "On My Way" у чорному тренчі, але згодом зняла його і показала весільне вбрання, повідомляє The Daily Mail.
В кінці перфомансу артистка кинула вельон у натовп, немов весільний букет.
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За декілька днів до виступу на AMA-2021, Лопес зізналась у інтерв’ю, що все ще вірить у довгий та щасливий шлюб.
Цікаво, що 49-річного Аффлека на церемонії помічено не було.
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Сама співачка не з чуток знається на темі весілля. Лопес тричі була заміжня. З 1997 по 1998 вона була одружена з офіціантом Охані Ноа, якому згодом подарувала ресторан.
У 2001 одружилась із танцівником Крісом Джаддом, але розлучилася у 2002, через роман з Аффлеком.
А у 2004 Джей Ло вийшла за співака Марка Ентоні. Пара була разом 10 років та виховує двох дітей: 13-річних Еммі та Максиміліана.
Нагадаємо, цього року Дженніфер Лопес нібито планує зустрічати Різдво зі своїм бойфрендом Аффлеком та його ексдружиною Дженніфер Гарнер.