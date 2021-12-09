Заквітчана Білик у перуці з бульбашок та на байку заспівала про щасливе кохання у новому кліпі. ВІДЕО

Співачка Ірина Білик, яка цього року розійшлася із фотографом Асланом Ахмадовим, представила чуттєвий кліп на пісню "Мне нравится".

З ніг до голови у червоному фото пресслужба Ірини билик

У відео артистка і режисер кліпу Герман Ненов показали 7 різних історій щасливого кохання.

Ось так у відео виглядає щасливе кохання Кадр із кліпу

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"Я рідко виконую пісні про щасливу любов, але ось вона – композиція моєї мрії", – говорить Білик.

Аксесуар дещо нагадує кришталеву перуку або люстру

У кліпі артистка постає у різноманітних амплуа, зокрема, сміливої байкерки та чуттєвої вольової жінки.

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Нагадаємо, 51-річна Ірина Білик полюбляє екстравагантні кліпи. У березні артистка представила "космічне" відео на пісню "Не стримуй погляд".

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