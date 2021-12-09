Заквітчана Білик у перуці з бульбашок та на байку заспівала про щасливе кохання у новому кліпі. ВІДЕО
Четвер, 9 грудня 2021, 15:40
Співачка Ірина Білик, яка цього року розійшлася із фотографом Асланом Ахмадовим, представила чуттєвий кліп на пісню "Мне нравится".
У відео артистка і режисер кліпу Герман Ненов показали 7 різних історій щасливого кохання.
"Я рідко виконую пісні про щасливу любов, але ось вона – композиція моєї мрії", – говорить Білик.
У кліпі артистка постає у різноманітних амплуа, зокрема, сміливої байкерки та чуттєвої вольової жінки.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, 51-річна Ірина Білик полюбляє екстравагантні кліпи. У березні артистка представила "космічне" відео на пісню "Не стримуй погляд".
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