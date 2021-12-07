Горбунов розчулив мережу привітанням Осадчій з Днем її ангела

Зіркове подружжя Юрій Горбунов і Катерина Осадча частенько публікують зворушливі фото 3-місячного сина Данила.

Цього ж разу 51-річний телеведучий поділився знімками дружини на честь її Дня ангела.

"Ти найкраща у світі! І всі Катерини на світі будьте щасливими!", – привітав кохану Горбунов.

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Нагадаємо, нещодавно ведучий показав, як проводить час із синами, поки мами нема вдома. З роллю татуся на господарстві Горбунов справляється на відмінно.

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