Горбунов розчулив мережу привітанням Осадчій з Днем її ангела
7 грудня 2021, 17:10
Зіркове подружжя Юрій Горбунов і Катерина Осадча частенько публікують зворушливі фото 3-місячного сина Данила.
Цього ж разу 51-річний телеведучий поділився знімками дружини на честь її Дня ангела.
"Ти найкраща у світі! І всі Катерини на світі будьте щасливими!", – привітав кохану Горбунов.
Нагадаємо, нещодавно ведучий показав, як проводить час із синами, поки мами нема вдома. З роллю татуся на господарстві Горбунов справляється на відмінно.
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