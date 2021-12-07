Горбунов розчулив мережу привітанням Осадчій з Днем її ангела

7 грудня 2021, 17:10

Зіркове подружжя Юрій Горбунов і Катерина Осадча частенько публікують зворушливі фото 3-місячного сина Данила.

Цього ж разу 51-річний телеведучий поділився знімками дружини на честь її Дня ангела.

 
Горбунов та Осадча одружені вже понад 4 роки
фото instagram@gorbunovyuriy

"Ти найкраща у світі! І всі Катерини на світі будьте щасливими!", – привітав кохану Горбунов.


 
За словами Юри, друга вагітність Каті стала несподіванкою

Нагадаємо, нещодавно ведучий показав, як проводить час із синами, поки мами нема вдома. З роллю татуся на господарстві Горбунов справляється на відмінно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Ще є над чим працювати": Осадча показалася в купальнику через 3 місяці після пологів

Осадча пригадала перший відпочинок із Горбуновим та малого первістка

Осадча з Горбуновим та 2-місячним сином показали пляжну ідилію. ФОТО


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів