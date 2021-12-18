"Кортить видрати бороду": Бадоєва зізналася в сильних почуттях до чоловіка й показала кумедне ФОТО

Телеведуча Жанна Бадоєва одружена зі своїм чоловіком Василем уже сім років і кохає його "до болю". В буквальному сенсі.

Свої почуття 45-річна Жанна описала у Instagram, проілюструвавши відповідним фото.

Жанна та Василь живуть в Італії фото з instagram бадоєвої

"Іноді такі почуття нахлинуть, що кохаєш так, що кортить зробити щось боляче... видрати бороду, вкусити, вщипнути... Я божевільна чи в вас теж буває таке?", - поцікавилася жінка.

Нагадаємо, Бадоєва вважає всі свої шлюби щасливими, і з усіма своїми колишніми чоловіками підтримує добрі стосунки. А те, що заміжня жінка неодмінно мусить народжувати від свого супутника життя, вона вважає стереотипом.

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